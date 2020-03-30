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Ангарчанин заплатил тысячу рублей за песню «Вконтакте»

Ангарчанин заплатил тысячу рублей за песню «Вконтакте»
Происшествия, 
Песня группы «Стольный ГрадЪ» была признана экстремистской

Житель Ангарска на личной странице социальной сети «ВКонтакте» разместил экстремистский материал – песню «Белый мир» группы «Стольный ГрадЪ», которая признана решением Благовещенского городского суда экстремистским материалом.

В связи с этим прокуратура города в отношении мужчины возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ.

Суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
экстремизм
 
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