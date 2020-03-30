Песня группы «Стольный ГрадЪ» была признана экстремистской
Житель Ангарска на личной странице социальной сети «ВКонтакте» разместил экстремистский материал – песню «Белый мир» группы «Стольный ГрадЪ», которая признана решением Благовещенского городского суда экстремистским материалом.
В связи с этим прокуратура города в отношении мужчины возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ.
Суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Ангарчанин заплатил тысячу рублей за песню «Вконтакте»
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