Ангарчанин заплатил тысячу рублей за песню «Вконтакте»

Песня группы «Стольный ГрадЪ» была признана экстремистской



Житель Ангарска на личной странице социальной сети «ВКонтакте» разместил экстремистский материал – песню «Белый мир» группы «Стольный ГрадЪ», которая признана решением Благовещенского городского суда экстремистским материалом.



В связи с этим прокуратура города в отношении мужчины возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.29 КоАП РФ.



Суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

