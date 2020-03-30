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Судебное заседание по дяде Баира Жамбалова перенесли из-за коронавируса

Судебное заседание по дяде Баира Жамбалова перенесли из-за коронавируса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следующее заседание состоится только в конце апреля

Судебное заседание по взысканию морального ущерба с владельца «Лэнд Крузер Прадо» - дяди бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова отменили из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти в Иволгинске 25 марта. Об этом сообщила бурятская общественница Дора Хамаганова со ссылкой на адвоката семьи погибшей 17-летней девушки.

Напомним, 5 января в Прибайкальском районе тот самый «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит политик Баир Жамбалов, сбил 17-летнюю студентку. Она скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, приятель Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами. 

Дора Хамаганова ранее сообщала, что отец погибшей девушки подал заявление в Иволгинский районный суд на дядю Баира Жамбалова. Потерпевшая сторона требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн рублей с владельца автотранспортного средства повышенной опасности. 

Известно, что судебное заседание перенесли на 21 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», следствием на начальном этапе расследования выдвигалась и до настоящего времени проверяется версия о причастности Баира Жамбалова к преступлению. Известно, что политик проходил тестирование на полиграфе, тогда эксперт выявил у него реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода.

Было решено провести более точную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу с использованием полиграфа, айтрекера и следственно-оценочного интервью. Для её проведения в Бурятию из Москвы прибыли три эксперта.

- Политик сначала отказался от проведения в отношении него экспертизы, затем передумал и дал письменное согласие на проведение указанной экспертизы. Но сразу после её начала вновь отказался участвовать в экспертизе. Поскольку экспертиза проводится только на добровольной основе, её проведение в отношении политика было прекращено, - сообщали в СУ СК России по Бурятии. 

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