В Чите из-за шалости детей сгорели надворные постройки

Мальчик поджёг сухую траву



Вчера в Чите в частном доме произошёл пожар. В ходе проверки установлено, что причиной пожара стала шалость детей с огнём.



Ребёнок играл во дворе со спичками и поджёг сухую траву. Из-за порывистого ветра огонь очень быстро распространился на надворные постройки. Пожарную охрану вызвали соседи, которые заметили огонь на соседнем участке.



На место происшествия были направлены две автоцистерны и восемь человек личного состава 5-й пожарно-спасательной части. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня на жилой дом и постройки на соседних участках было не допущено.



В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

