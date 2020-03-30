Мальчик поджёг сухую траву
Вчера в Чите в частном доме произошёл пожар. В ходе проверки установлено, что причиной пожара стала шалость детей с огнём.
Ребёнок играл во дворе со спичками и поджёг сухую траву. Из-за порывистого ветра огонь очень быстро распространился на надворные постройки. Пожарную охрану вызвали соседи, которые заметили огонь на соседнем участке.
На место происшествия были направлены две автоцистерны и восемь человек личного состава 5-й пожарно-спасательной части. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня на жилой дом и постройки на соседних участках было не допущено.
В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Чите из-за шалости детей сгорели надворные постройки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик поджёг сухую траву
Потерявшегося мальчика нашли родственники
Злоумышленники угрожали девушке ножом
Жертвы простили вора
Мужчине грозит до пяти лет колонии
Житель района, приехавший по делам в Читу, стал жертвой преступления
Мальчика искали всю ночь
В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации
Мужчина доказывал, что его машина сама скатилась с пригорка
Девушка распространила ложную информацию в одном из чатов «Вконтакте»
Вора поймали росгвардейцы
В столице будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима
Вор присматривал жертв из числа автомобилистов, посетивших банки
Круг контактных лиц составляет 455 человек
Мошенники сумели обмануть продавца-консультанта