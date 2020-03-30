 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Марта

29 Марта

Популярное

В Чите из-за шалости детей сгорели надворные постройки

В Чите из-за шалости детей сгорели надворные постройки
Происшествия, 
Мальчик поджёг сухую траву

Вчера в Чите в частном доме произошёл пожар. В ходе проверки установлено, что причиной пожара стала шалость детей с огнём.

Ребёнок играл во дворе со спичками и поджёг сухую траву. Из-за порывистого ветра огонь очень быстро распространился на надворные постройки. Пожарную охрану вызвали соседи, которые заметили огонь на соседнем участке.

На место происшествия были направлены две автоцистерны и восемь человек личного состава 5-й пожарно-спасательной части. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня на жилой дом и постройки на соседних участках было не допущено.

В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропавший в Улан-Удэ мальчик прятался под крыльцом
Пропавший в Улан-Удэ мальчик прятался под крыльцом
Происшествия, 30.03.2020
Потерявшегося мальчика нашли родственники
Полицейские дважды вернули забайкальцу украденный телефон
Полицейские дважды вернули забайкальцу украденный телефон
Происшествия, 30.03.2020
Житель района, приехавший по делам в Читу, стал жертвой преступления
Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации
Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации
Происшествия, 30.03.2020
В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации
В Улан-Удэ пьяный отец шести детей выдумал на суде оправдание
В Улан-Удэ пьяный отец шести детей выдумал на суде оправдание
Происшествия, 30.03.2020
Мужчина доказывал, что его машина сама скатилась с пригорка
В Иркутской области студентка вбросила фейк о заражении коронавирусом 35 человек
В Иркутской области студентка вбросила фейк о заражении коронавирусом 35 человек
Происшествия, 30.03.2020
Девушка распространила ложную информацию в одном из чатов «Вконтакте»
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
Происшествия, 30.03.2020
В столице будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима
Читинец обокрал менявших колёса водителей на 2,8 миллиона
Читинец обокрал менявших колёса водителей на 2,8 миллиона
Происшествия, 30.03.2020
Вор присматривал жертв из числа автомобилистов, посетивших банки
В Бурятии число заболевших коронавирусом достигло 13
В Бурятии число заболевших коронавирусом достигло 13
Происшествия, 30.03.2020
Круг контактных лиц составляет 455 человек
Улан-удэнцы оформили кредит с помощью найденного паспорта
Улан-удэнцы оформили кредит с помощью найденного паспорта
Происшествия, 30.03.2020
Мошенники сумели обмануть продавца-консультанта

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^