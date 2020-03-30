Потерявшегося мальчика нашли родственники
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня был найден пропавший накануне 11-летний мальчик.
Ребёнок в воскресенье, 29 марта, в 19.30 ушёл из дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ без верхней одежды и не вернулся. Его искали всю ночь полицейские, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сейчас в пресс-службе МВД по Бурятии уточнили, что мальчика нашли родственники во дворе дома на улице Бабушкина.
- Мальчик прятался под крыльцом частного дома. С его слов, он слышал, что его ищут сотрудники полиции и родственники, но не хотел выходить. Сейчас с ним всё в порядке, - отметили в министерстве.
Пропавший в Улан-Удэ мальчик прятался под крыльцом
Происшествия, Фото:
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