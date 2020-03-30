Житель Бурятии украл телефоны у посетителей ночного клуба

Жертвы простили вора



13 марта Кяхтинский районный суд Бурятии прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в двух кражах.



Молодой человек за одну ночь украл два сотовых телефона и связку ключей, находящихся в карманах у гостей ночного клуба города Кяхта. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.



- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, ещё в ходе расследования дела он возместил потерпевшим причинённый преступлениями ущерб. Суду от потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением, - сообщает пресс-служба суда.



Постановление вступило в законную силу.



