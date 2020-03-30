Жертвы простили вора
13 марта Кяхтинский районный суд Бурятии прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в двух кражах.
Молодой человек за одну ночь украл два сотовых телефона и связку ключей, находящихся в карманах у гостей ночного клуба города Кяхта. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, ещё в ходе расследования дела он возместил потерпевшим причинённый преступлениями ущерб. Суду от потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением, - сообщает пресс-служба суда.
Постановление вступило в законную силу.
Житель Бурятии украл телефоны у посетителей ночного клуба
Происшествия, Фото:
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