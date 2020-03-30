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Житель Бурятии украл телефоны у посетителей ночного клуба

Житель Бурятии украл телефоны у посетителей ночного клуба
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жертвы простили вора

13 марта Кяхтинский районный суд Бурятии прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в двух кражах.

Молодой человек за одну ночь украл два сотовых телефона и связку ключей, находящихся в карманах у гостей ночного клуба города Кяхта. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, ещё в ходе расследования дела он возместил потерпевшим причинённый преступлениями ущерб. Суду от потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением, - сообщает пресс-служба суда.

Постановление вступило в законную силу.

кража
 
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