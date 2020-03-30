Мужчине грозит до пяти лет колонии
Житель Иркутска заявил в дежурную часть линейного отдела МВД на воздушном транспорте, что в зале ожидания аэропорта у него украли барсетку со 110 тыс рублей.
Транспортные полицейские, опросив свидетелей и просмотрев записи с видеокамер, задержали подозреваемого. Им оказался житель Иркутской области. Он признался, что присвоил найденную им барсетку, из которой стащил деньги.
За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл барсетку со 110 тыс в аэропорту
Происшествия, Фото:
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