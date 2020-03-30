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В Улан-Удэ нашли ребёнка, пропавшего без верхней одежды

В Улан-Удэ нашли ребёнка, пропавшего без верхней одежды
Происшествия, 
Мальчика искали всю ночь

В Улан-Удэ пропавший накануне 11-летний мальчик найден. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - добавили в министерстве.

Подробности инцидента, в частности, где провёл ночь пропавший ребёнок, станут известно позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик в воскресенье, 29 марта, в 19.30 ушёл из дома по ул. Хоца Намсараева в Улан-Удэ и не вернулся. Верхней одежды на мальчике не было – он ушёл в колготках и кофте. В поисках участвовали правоохранители и волонтёры отряда «Лиза Алерт». 
пропавшие без вести
 
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