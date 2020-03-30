Мальчика искали всю ночь
В Улан-Удэ пропавший накануне 11-летний мальчик найден. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - добавили в министерстве.
Подробности инцидента, в частности, где провёл ночь пропавший ребёнок, станут известно позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик в воскресенье, 29 марта, в 19.30 ушёл из дома по ул. Хоца Намсараева в Улан-Удэ и не вернулся. Верхней одежды на мальчике не было – он ушёл в колготках и кофте. В поисках участвовали правоохранители и волонтёры отряда «Лиза Алерт».
В Улан-Удэ нашли ребёнка, пропавшего без верхней одежды
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