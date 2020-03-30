В Улан-Удэ пьяный отец шести детей выдумал на суде оправдание

Мужчина доказывал, что его машина сама скатилась с пригорка
41-летний житель Улан-Удэ, имеющий шестерых несовершеннолетних детей, работающий машинистом-кочегаром, предстал перед судом.
В августе 2019 года он сорвал кусты дикорастущей конопли и изготовил гашишное масло. Наркотическое средство обнаружили полицейские. Вес наркотиков был значительным.
Кроме того, в конце сентября мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, хотя до этого уже был дважды судим за пьяную езду и судимости были не погашены.
На следствии и в суде мужчина утверждал, что машина не была заведена и якобы она просто скатилась с пригорка. Однако мужчина не отрицал того, что был за рулём.
- Однако доказательствами дела (показаниями свидетелей) данные доводы прокурором опровергнуты. С учётом прежних судимостей Советским районным судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Тесленко.
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