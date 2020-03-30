В Бурятии домушник забрал только швейную машину

Вора поймали росгвардейцы



Накануне в полицию села Баргузин в Бурятии поступило сообщение о краже. Незамедлительно на место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Вор проник в квартиру, разбив оконное стекло. Его заметил очевидец и подробно описал приметы правоохранителям.



Установив приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы задержали его на окраине районного центра.



Задержанный, 33-летний местный житель, ранее судимый, был доставлен в отдел полиции. Он украл из квартиры швейную машинку за 1,5 тысячи рублей.



Машинку мужчину ещё не успел продать, она изъята и возвращена владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

