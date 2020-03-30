Вора поймали росгвардейцы
Накануне в полицию села Баргузин в Бурятии поступило сообщение о краже. Незамедлительно на место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Вор проник в квартиру, разбив оконное стекло. Его заметил очевидец и подробно описал приметы правоохранителям.
Установив приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы задержали его на окраине районного центра.
Задержанный, 33-летний местный житель, ранее судимый, был доставлен в отдел полиции. Он украл из квартиры швейную машинку за 1,5 тысячи рублей.
Машинку мужчину ещё не успел продать, она изъята и возвращена владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии домушник забрал только швейную машину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка распространила ложную информацию в одном из чатов «Вконтакте»
Вора поймали росгвардейцы
В столице будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима
Вор присматривал жертв из числа автомобилистов, посетивших банки
Мошенники сумели обмануть продавца-консультанта
Они охотились на территории заказника «Олдондинский»
Авария случилась в субботу
Обстоятельства автомобильной аварии выясняются
Заболевший мужчина прилетел из Испании
Врач хотела получить стимулирующие выплаты
Автомобиль отбросило после столкновения с «Тойотой»
Круг контактных лиц составляет 455 человек
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Также он брал с осуждённых деньги
11-летнего мальчика в последний раз видели вечером в воскресенье