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Читинец обокрал менявших колёса водителей на 2,8 миллиона

Читинец обокрал менявших колёса водителей на 2,8 миллиона
Происшествия, 
Вор присматривал жертв из числа автомобилистов, посетивших банки

В Чите суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в краже с причинением значительного и особо крупного ущерба (п. «в» ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В декабре прошлого года мужчина присматривал себе жертв из числа автомобилистов, посетивших банки, после чего следовал за ними на машине. Когда потерпевшие останавливались, он незаметно повреждал колесо автомобиля, и пока его хозяин устранял неполадку, он похищал из салона ценное имущество.

Всего следствием установлена причастность к двум таким кражам на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

кража
 
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