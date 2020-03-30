Читинец обокрал менявших колёса водителей на 2,8 миллиона

Вор присматривал жертв из числа автомобилистов, посетивших банки



В Чите суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в краже с причинением значительного и особо крупного ущерба (п. «в» ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).



В декабре прошлого года мужчина присматривал себе жертв из числа автомобилистов, посетивших банки, после чего следовал за ними на машине. Когда потерпевшие останавливались, он незаметно повреждал колесо автомобиля, и пока его хозяин устранял неполадку, он похищал из салона ценное имущество.



Всего следствием установлена причастность к двум таким кражам на общую сумму более 2,8 млн рублей.



Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



