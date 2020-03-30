Мошенники сумели обмануть продавца-консультанта
В Улан-Удэ суд признал двух местных жителей виновными в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Установлено, что в марте прошлого года мужчина предложил приятелю оформить кредит на сотовый телефон, используя найденный паспорт. Его приятель согласился провернуть аферу.
В тот же день они пришли в магазин цифровой техники, где один из них выдал себя за хозяина найденного паспорта, а второй подтвердил его личность как хозяина паспорта, тем самым обманув продавца-консультанта. Улан-удэнцы оформили кредит на покупку сотового телефона и распорядились им по своему усмотрению. Ущерб банку составил 39 990 рублей.
Советский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, организатору аферы назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск представителя банка - в его пользу с подсудимых взыскан ущерб.
Приговор был обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятия оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Улан-удэнцы оформили кредит с помощью найденного паспорта
Происшествия, Фото:
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