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Улан-удэнцы оформили кредит с помощью найденного паспорта

Улан-удэнцы оформили кредит с помощью найденного паспорта
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники сумели обмануть продавца-консультанта

В Улан-Удэ суд признал двух местных жителей виновными в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Установлено, что в марте прошлого года мужчина предложил приятелю оформить кредит на сотовый телефон, используя найденный паспорт. Его приятель согласился провернуть аферу.

В тот же день они пришли в магазин цифровой техники, где один из них выдал себя за хозяина найденного паспорта, а второй подтвердил его личность как хозяина паспорта, тем самым обманув продавца-консультанта. Улан-удэнцы оформили кредит на покупку сотового телефона и распорядились им по своему усмотрению. Ущерб банку составил 39 990 рублей.

Советский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, организатору аферы назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск представителя банка - в его пользу с подсудимых взыскан ущерб.

Приговор был обжалован, апелляционным постановлением Верховного суда Бурятия оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
мошенничество
 
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