В Забайкалье браконьеров наказали за убийство трёх косуль

Они охотились на территории заказника «Олдондинский»



В Борзинском районе Забайкальского края в ходе рейдов в заказнике «Олдондинский» были задержаны два браконьера, убившие косуль.



Охотники причинили ущерб животному миру заказника в размере 600 тысяч рублей.



23 марта городской суд вынес решение о взыскании 600 тысяч рублей в отношении двух граждан, причинившим вред объектам животного мира. Браконьеры добыли трёх сибирских косуль, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



