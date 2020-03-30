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В Забайкалье браконьеров наказали за убийство трёх косуль

В Забайкалье браконьеров наказали за убийство трёх косуль
Происшествия, 
Они охотились на территории заказника «Олдондинский»

В Борзинском районе Забайкальского края в ходе рейдов в заказнике «Олдондинский» были задержаны два браконьера, убившие косуль.

Охотники причинили ущерб животному миру заказника в размере 600 тысяч рублей.

23 марта городской суд вынес решение о взыскании 600 тысяч рублей в отношении двух граждан, причинившим вред объектам животного мира. Браконьеры добыли трёх сибирских косуль, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

браконьерство
 
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