В Улан-Удэ в аварию попал автомобиль доставки

Авария случилась в субботу
В субботу, 28 марта, на улице Жуковского в Улан-Удэ столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Королла».
- Пенсионер, который управлял «Хондой», выехал с прилегающей территории со стороны стоянки и не заметил «Тойоту», которая двигалась от него слева по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств, - рассказал очевидец.
По словам водителя «Тойоты», он работает в службе доставки и вёз товары горожанам.
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии попросили не выходить на улицу, потребность в сервисе доставки товаров выросла в несколько раз
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Авария случилась в субботу
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