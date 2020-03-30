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В Иркутске в опрокинувшейся маршрутке пострадали пассажиры

В Иркутске в опрокинувшейся маршрутке пострадали пассажиры
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Обстоятельства автомобильной аварии выясняются

Сегодня около 7 часов 30 минут утра в дежурную часть полиции Иркутска поступило сообщение об автомобильной аварии в микрорайоне Лесной.

61-летний водитель «ГАЗели», двигаясь по маршруту №32, в районе ООТ «Лесной» не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и совершил опрокидывание.

В результате случившегося, по предварительной информации, медицинская помощь понадобилась двум женщинам-пассажиркам.

- В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП автобус общественный транспорт
 
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