Врач хотела получить стимулирующие выплаты
В Нижнеудинске расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении врача-терапевта районной больницы. Она подозревается в совершении пяти эпизодов служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ).
По версии следствия, в прошлом году врач-терапевт из корыстных побуждений внесла в карту учета диспансеризации ложные сведения о прохождении диспансеризации пяти пациентов. Достоверность сведений врач удостоверила своей подписью.
Таким образом врач планировала получить стимулирующие выплаты. Следователи установили, что фактически эти пять человек диспансеризацию не проходили.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области терапевт совершила служебный подлог
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