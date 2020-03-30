В Иркутской области терапевт совершила служебный подлог

Врач хотела получить стимулирующие выплаты



В Нижнеудинске расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении врача-терапевта районной больницы. Она подозревается в совершении пяти эпизодов служебного подлога (ч.1 ст. 292 УК РФ).



По версии следствия, в прошлом году врач-терапевт из корыстных побуждений внесла в карту учета диспансеризации ложные сведения о прохождении диспансеризации пяти пациентов. Достоверность сведений врач удостоверила своей подписью.



Таким образом врач планировала получить стимулирующие выплаты. Следователи установили, что фактически эти пять человек диспансеризацию не проходили.



- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

