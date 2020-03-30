11-летнего мальчика в последний раз видели вечером в воскресенье
Сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина. Ребёнок в воскресенье, 29 марта, в 19.30 ушёл из дома по ул. Хоца Намсараева в Улан-Удэ и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, рост 120 см, худощавого телосложения.
Был одет: чёрные колготки, синяя кофта с красными полосами, чёрные тапочки.
Верхней одежды на мальчике не было.
При наличии какой-либо информации о местонахождении мальчика полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012) 44 02 02, 89247567730 или 102 (112).
В Улан-Удэ пропал ребёнок без верхней одежды
Происшествия, Фото:
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