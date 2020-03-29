Трагедия произошла в США
Младенец впервые умер от коронавируса, произошло это в американском городе Чикаго. По информации СМИ, ребёнку не было и года.
«Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб, и младенец», — сказал губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер.
21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодёжи с коронавирусом, у которых отметили тяжёлые случаи заболевания, отмечает Лента.ру.
По последним данным, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 678 тысяч человек, зафиксировано более 31 тысячи смертельных исходов.
От коронавируса впервые умер младенец
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