В Москве за сутки – 197 новых заболевших
В России зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19. Таким образом, всего в стране 1534 случаев заболевания.
197 новых случаев зафиксировано в Москве, 27 – в Московской области. Ещё по пять новых случаев в Санкт-Петербурге и Пензенской области, четыре – в Чечне и Коми, три – в Челябинской и Омской областях. Ещё по два случая обнаружены в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях и в Хабаровском крае.
По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.
За сутки зафиксировано четыре летальных случая: два в Москве, по одному в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Общее число умерших достигло восьми.
В России выявлено 270 новых случаев заболевания коронавирусом
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