Пассажиров рейса Новосибирск - Иркутск ищут для проверки на коронавирус

У пассажирки этого рейса подозревается коронавирус



Пассажиров рейса Новосибирск-Иркутск просят отозваться для проверки на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.



Причина этого - госпитализация 62-летней женщины, которая прибыла в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов 17 марта рейсом 5227 из Новосибирска, где была пересадка.



На данный момент уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек - пассажиров того же рейса. Ещё 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти. Их оперативный штаб и просит отозваться, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения инфекции. Необходимо обратиться по телефону горячей линии 8 (3952) 399-999 и сообщить свое местонахождение. Все эти люди будут обследованы и направлены в режим самоизоляции.



Ещё одна женщина прибыла из Вьетнама. Она также находится в областной инфекционной больнице. На данный момент её анализы на коронавирус - отрицательные. У контактировавшей с ней девочки первый тест дал сомнительный результат. Вечером 28 марта пришел отрицательный тест и из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Для уточнения результата анализы женщины и девочки направлены в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».



Отметим, что диагноз «коронавирусная инфекция» ставится только на основании трёх анализов, один из которых проводят в Новосибирске. Всего же с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутской области госпитализировано пять человек.



- Поскольку у нас нет точного прогноза, сколько будет таких пациентов, мы перешли к второму этапу перепрофилирования областной инфекционной больницы. На сегодняшний день дополнительно подготовлено 190 мест. Они предназначены для госпитализации граждан, прибывших из регионов, где выявлена коронавирусная инфекция, и имеющих симптомы респираторной инфекции, - сказала Наталья Ледяева.



Сегодня проведено 358 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за весь период - 3309. По состоянию на 16 часов в Иркутской области на самоизоляции находятся 6464 человека, сообщили в пресс-службе регионального правительства.





