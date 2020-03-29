Находку принесли в магазин дети
22 марта в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ. Женщина сообщила, что двое мальчиков принесли её пустой кошелек в магазин, расположенный неподалеку от дома.
Мальчики рассказали сотруднику по делам несовершеннолетних, что обнаружили кошелёк на улице и отдали взрослым. Продавцы нашли в кошельке фотографию, на которой узнали постоянную покупательницу. Сотрудники магазина и передали находку женщине.
Потерпевшая сообщила полицейским, что кошелек со сбережениями – 46 тысячами рублей – лежал в сумке, которая постоянно находилась при ней.
Вскоре оперативники раскрыли кражу: вором оказался 20-летний сын самой женщин. Ранее неоднократно судимый не работающий молодой человек потратил деньги на личные нужды. Кражу он совершил, будучи условно осуждённым за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнке вернули украденный кошелёк благодаря фотографии внутри
Происшествия, Фото:
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