За два месяца 2020 года сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 206 автолюбителей
В том числе 69 водителей, которые повторно задержаны за пьяную езду и ранее уже лишались права управления. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение водителем требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление в пьяном виде предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.
В Бурятии каждый день ловят несколько пьяных водителей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Находку принесли в магазин дети
За два месяца 2020 года сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 206 автолюбителей
Преступление произошло в стенах питейного заведения
Стали известны подробности вчерашней аварии на Элеваторе
Число больных коронавирусом в Бурятии в ближайшее время может вырасти
Все больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу
О своём состоянии «Байкал-Daily» рассказал сам Вадим Бредний
Мужчина хранил у себя дома боевую гранату, пистолет и множество холодного оружия
МВД по Бурятии прокомментировало информацию о возможном избиении рабочего полицейскими
Роспотребнадзор и минздрав Бурятии переходят на круглосуточный режим работы
Мужчина закопал мешки с омулем в огороде
Ранее сообщалось о четырёх «предварительно подтверждённых» положительных пробах
Результаты анализов пришли сегодня
Раиса и Вадим Бредний рассказали о том, когда и зачем были в Москве
Среди них коллеги супругов, заразившихся коронавирусом, пациенты госпиталя и блогеры