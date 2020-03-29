В Бурятии каждый день ловят несколько пьяных водителей

За два месяца 2020 года сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 206 автолюбителей



В том числе 69 водителей, которые повторно задержаны за пьяную езду и ранее уже лишались права управления. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.



За управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение водителем требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление в пьяном виде предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.



