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Улан-удэнец после кражи денег со счёта вернул телефон

Улан-удэнец после кражи денег со счёта вернул телефон
Происшествия, 
Преступление произошло в стенах питейного заведения

На 28 марта в Бурятии зарегистрировано 261 кража денег с банковских счетов граждан.

К примеру, в конце марта сотрудники уголовного розыска задержали горожанина по подозрению в подобной краже. Установлено, что молодой человек, находясь в питейном заведении, при помощи услуги «мобильный банк» перевёл с чужого телефона на свой счёт около тысячи рублей. Затем парень вернул гаджет владелице.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские Бурятии призывают граждан быть бдительными и не доверять третьим лицам банковские и платежные данные: при общении с незнакомцами. Особенно стоит насторожиться, если разговор касается операций с деньгами, выигрышей или, якобы положенных вам выплат. Не оставляйте без внимания гаджеты с подключенным «мобильным банком». Если в социальных сетях к вам обращаются родственники или друзья с просьбой занять деньги для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию.
кража
 
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