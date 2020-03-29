Улан-удэнец после кражи денег со счёта вернул телефон

Преступление произошло в стенах питейного заведения



На 28 марта в Бурятии зарегистрировано 261 кража денег с банковских счетов граждан.



К примеру, в конце марта сотрудники уголовного розыска задержали горожанина по подозрению в подобной краже. Установлено, что молодой человек, находясь в питейном заведении, при помощи услуги «мобильный банк» перевёл с чужого телефона на свой счёт около тысячи рублей. Затем парень вернул гаджет владелице.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские Бурятии призывают граждан быть бдительными и не доверять третьим лицам банковские и платежные данные: при общении с незнакомцами. Особенно стоит насторожиться, если разговор касается операций с деньгами, выигрышей или, якобы положенных вам выплат. Не оставляйте без внимания гаджеты с подключенным «мобильным банком». Если в социальных сетях к вам обращаются родственники или друзья с просьбой занять деньги для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию.

