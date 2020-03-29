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В Улан-Удэ из-за повисшего на ограждении «Лексусе» не ходили трамваи

В Улан-Удэ из-за повисшего на ограждении «Лексусе» не ходили трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности вчерашней аварии на Элеваторе

Как сообщал «Байкал-Daily», днём в субботу, 28 марта, на Элеваторе в Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и маршрутный автобус №37 «Форд Транзит». После столкновения «Лексус» выбросило на бетонное ограждение, где он и повис.

Сегодня стало известно, что из-за ДТП было закрыто движение трамвая маршрута № 4 в сторону остановки. «площадь Комсомольская».

- В 13:38 движение трамваев восстановлено. Движение трамваев осуществлялось по измененному маршруту. Время простоя составило 46 минут, - сообщают оперативные службы. 
ДТП трамвай
 
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