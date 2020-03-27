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Заявивший об избиении полицейскими улан-удэнец поджигал «Новости»

Заявивший об избиении полицейскими улан-удэнец поджигал «Новости»
Происшествия, 
МВД по Бурятии прокомментировало информацию о возможном избиении рабочего полицейскими

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне появилась информация о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками полиции. В аппарате бурятского уполномоченного сообщили, что возможной жертвой стал 49-летний рабочий.

Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии прокомментировали ситуацию, раскрыв подробности дела. Как выяснилось, мужчина, заявивший о побоях, и ещё два человека обвиняются в 10 эпизодах по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК).

- Расследованием установлено, что с 10 апреля 2019 года по 10 декабря 2019 года подозреваемые и неустановленное следствием лицо, действуя в группе, в разных составах, подожгли киоски «Новости» в Улан-Удэ, а также аптеки в селе Турунтаево Прибайкальского района. Вина данных граждан полностью доказана материалами уголовного дела, а именно: протоколами осмотров мест происшествий, протоколами обысков, показаниями потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых, - сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчины были задержаны 10 декабря и доставлены в здание управления уголовного розыска МВД по Бурятии. В ходе допросов они признались в поджогах, а показания были проверены на месте, уточняют в полиции.

В настоящее время проверяется версия о причастности ещё одного жителя Улан-Удэ, местного предпринимателя, к совершению поджогов.

- Что касается указанного в публикации гражданина Ф., 10 декабря 2019 года, при доставлении в подразделение полиции, он вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, толкался, хватался за одежду, на замечания сотрудника полиции не реагировал. В связи с чем был предупреждён о применении физической силы и наручников. Своими действиями оказывал неповиновение сотруднику полиции, - сообщили в МВД по Бурятии.

12 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал гражданина виновным в неповиновении полицейскому и назначил штраф в тысячу рублей.

- В нашем распоряжении имеются две объяснительных записки, подписанных гражданином Ф., в которых содержится противоречивая информация об обстоятельствах происхождения ссадины и гематом на теле. При этом претензий к сотрудникам органов внутренних дел он не имеет. Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни гражданин Ф., ни его адвокат лично с жалобой на действия сотрудников полиции в следственные органы не обращались. Рапорт о телесных повреждениях поступил в СУ СК России по Республике Бурятия от дежурного СИЗО. В настоящее время следственными органами проверка проводится на основании рапорта, - заявили в МВД по Бурятии.

В свою очередь, в МВД после публикаций в СМИ была назначена служебная проверка.

В полиции особо отмечают: «Проходящие по уголовным делам граждане нередко используют распространённую схему дискредитации сотрудников правоохранительных органов, рассказывая о «психологическом и физическом давлении».

побои полиция Поджог
 
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