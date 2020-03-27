Браконьер из Бурятии загладил вред пожертвованием в фонд Чулпан Хаматовой

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина закопал мешки с омулем в огороде



Житель Северо-Байкальского района Бурятии отделался судебным штрафом за нелегально выловленные 890 штук нерестового байкальского омуля.



В начале декабря 2019 года в дом мужчины пришли сотрудники УФСБ и обследовали помещения и огород. На балконе нашли два мешка с омулем. Ещё восемь мешков мужчина спрятал на своём огороде, безуспешно попытавшись замаскировать под снегом.



Браконьер рассказал, что байкальский омуль в количестве 890 хвостов купил у неизвестного продавца на трассе. Сделка состоялась на автодороге из Нового Уояна в Северобайкальск, в четырёх километрах от посёлка Ангоя. Продавец просил за килограмм омуля 100 рублей. В итоге за всю рыбу покупатель отдал 15 тысяч рублей. К слову, ущерб, установленный на суде, был оценён уже в 6,4 миллиона рублей – из расчёта 7280 рублей за одну рыбу в нерестовый период.



Впрочем, на суде представитель МВД ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении мужчины. Ходатайство поддержал гособвинитель. Было заявлено, что обвиняемый совершил преступление средней тяжести, вину свою признал, ранее не судим, а по месту жительства характеризуется положительно.



Суд учёл и то, что мужчина загладил причинённый вред. Причём весьма любопытным способом.



«Загладил причинённый преступлением вред путём уплаты пожертвования денежных средств в благотворительный фонд «Подари жизнь», - говорится в судебном решении.



Благотворительный фонд «Подари жизнь» - один из самых известных в стране. Был учреждён в 2006 году актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Фонд помогает детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.



Северобайкальский городской суд прекратил уголовное дело и назначил любителю омуля судебный штраф в 25 тысяч рублей.



