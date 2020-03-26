Он отобрал у него телефон и 55 тысяч рублей
В Чите в полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о совершённом в отношении него грабеже.
Установлено, что во время поездки на такси между потерпевшим и водителем произошёл конфликт. После остановки машины мужчины вышли на улицу, где таксист побил пассажира и вытащил из кармана куртки телефон марки «Сяоми», а также 55 тысяч рублей. Затем водитель скрылся, а читинец обратился в полицию.
Чуть позже поступило сообщение о краже со счёта гражданской супруги потерпевшего пяти тысяч рублей. Мобильный банк карты был прикреплён к номеру украденного у пассажира телефона.
Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 21-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ «Грабеж» и 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите водитель такси избил и ограбил пассажира
Происшествия, Фото:
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