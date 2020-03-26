Вором оказался 18-летний парень
Накануне в дежурную часть полиции обратилась жительница посёлка Култук с заявлением о краже мотоблока «Нева» с картофелекопалкой и грунтозацепами стоимостью 50 тысяч рублей. Женщина пояснила, что мотоблок находился в кузове автомобиля «УАЗ», стоящего около её частного дома. В тот же день полицейские установили местного жителя, подозреваемого в совершении кражи. 18-летний местный житель признался в преступлении и указал на место, где спрятал мототехнику. Мотоблок изъят.
На следующий день утром жительница Слюдянки сообщила в полицию о краже нескольких электроинструментов стоимостью 33 тысячи рублей. Шуруповёрт, зарядное устройство к нему, перфоратор, циркулярная пила, тепловая газовая пушка были украдены неизвестным накануне ночью из нежилого дома потерпевшей, где после пожара проводится ремонт. Стражи порядка в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемого, 19-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Молодой человек дал признательные показания. Украденное имущество было изъято.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области украли мотоблок за 50 тысяч
Происшествия, Фото:
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