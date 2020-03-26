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В Улан-Удэ водитель «УАЗа» сбил пешехода

В Улан-Удэ водитель «УАЗа» сбил пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Авария произошла не на «зебре»

Накануне, 25 марта, в 9:00 на улице Столичная в Улан-Удэ произошло ДТП. 51-летний водитель автомобиля «УАЗ-315195» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадавший мужчина с различными травмами госпитализирован в БСМП.

Фамилия, имя, отчество и возраст пострадавшего пока не установлены. На вид - около 50-ти лет, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта под колёса «Оки» попал 68-летний мужчина.
ДТП
 
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