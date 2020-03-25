В Улан-Удэ водитель «Оки» сбил на «зебре» мужчину

Происшествия, Фото: из архива

Пешеход был госпитализирован в медучреждение



Накануне, 24 марта, в 10.35 произошло ДТП. 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-1111», следуя по улице Пушкина, при выезде на улицу Добролюбова на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода – 68-летнего мужчину.



Пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медучреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Известно, что стаж вождения у водителя составляет 37 лет.

