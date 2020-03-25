Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье

Предварительно причиной пожара стал брошенный окурок



В Читинском районе в минувший понедельник было зафиксировано возгорание леса на площади четыре гектара. Установлено, что степной пал, который перекинулся на лес, начался в районе животноводческой стоянки.



Стражи порядка выяснили, что виновником возгорания стал работник стоянки, который, по предварительной информации, пас скот и бросил непотушенный окурок на сухую траву. Житель Бурятии был доставлен в отдел полиции.



Собранные материалы направлены в органы Госпожнадзора для привлечения гражданина к ответственности за неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

