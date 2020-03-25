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Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье

Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предварительно причиной пожара стал брошенный окурок

В Читинском районе в минувший понедельник было зафиксировано возгорание леса на площади четыре гектара. Установлено, что степной пал, который перекинулся на лес, начался в районе животноводческой стоянки.

Стражи порядка выяснили, что виновником возгорания стал работник стоянки, который, по предварительной информации, пас скот и бросил непотушенный окурок на сухую траву. Житель Бурятии был доставлен в отдел полиции.

Собранные материалы направлены в органы Госпожнадзора для привлечения гражданина к ответственности за неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
пожар
 
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