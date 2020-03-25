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На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека

На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожарные эвакуировали 21 человека

Накануне, 24 марта, в 21:26 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Октябрьская в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты.

На момент прибытия горела квартира на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены 21 человек.

Двое жильцов доставлены в медицинское учреждение.

- Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, огонь удалось полностью ликвидировать уже через 25 минут. В результате происшествия в квартире выгорела комната на площади 8 квадратных метров. Всего на ликвидации пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
пожар
 
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