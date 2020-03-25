На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека

На момент прибытия горела квартира на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены 21 человек.







Двое жильцов доставлены в медицинское учреждение.

Накануне, 24 марта, в 21:26 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Октябрьская в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты.- Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, огонь удалось полностью ликвидировать уже через 25 минут. В результате происшествия в квартире выгорела комната на площади 8 квадратных метров. Всего на ликвидации пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.