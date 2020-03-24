В Бурятии из-за пала травы едва не сгорела животноводческая стоянка









В Бурятии 23 марта произошло 29 пожаров, 27 из которых – загорание травы и мусора. Огнём было уничтожено свыше 470 га сухой растительности на территории республики.В местности Брянка Мухоршибирского района загорелась сухая трава. На момент прибытия пожарных в 17:52 огнём горела трава на большой площади. Возгорание было ликвидировано в 21:50. В результате огнём было уничтожено 450 га травы.Вблизи села Хангир Еравнинского района также произошло загорание травы. Огонь угрожал животноводческой стоянке, но его распространение удалось предотвратить совместными силами огнеборцев и местных жителей. Огнём было уничтожено 50 га сухой растительности.- В лесу в 500 м. от села Талое Тункинского района произошло загорание травяного покрова. Совместными силами пожарных и государственных инспекторов ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» был предотвращён переход огня на лесной массив и населенный пункт, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.