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В Иркутской области подросток помог вернуть ребёнку украденный телефон

В Иркутской области подросток помог вернуть ребёнку украденный телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он увидел объявление о пропаже в социальной сети

В Иркутской области накануне сотрудники полиции вручили благодарственное письмо несовершеннолетнему, проживающему в селе Макарово. Благодаря бдительности юноши, ребёнку местной жительницы вернули украденный дорогостоящий смартфон.

Как рассказал парень, несколько дней назад в посёлке к нему подошел знакомый с просьбой, чтобы тот настроил гаджет. В интернете юноша стал искать инструкцию для настройки данной модели и в социальной сети в группе «Подслушано - Киренск» обнаружил объявление о том, что похожий телефон украли у ребёнка.

Парень убедился, что гаджет, оказавшийся у него, именно тот самый - украденный, после чего написал объявление в группу и указал свой номер телефона для связи. Через некоторое время с отзывчивым юношей связалась мама владельца телефона. Юноша вернул гаджет и настоял на том, чтобы женщина обратилась в полицию, чтобы установить вора.

Подросток отметил, что не мог поступить иначе и заметил, что получать благодарность за хороший поступок очень приятно. Также полицейские подарили его маме букет цветов и поблагодарили её за достойное воспитание сына, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 


кража
 
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