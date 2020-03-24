Он увидел объявление о пропаже в социальной сети
В Иркутской области накануне сотрудники полиции вручили благодарственное письмо несовершеннолетнему, проживающему в селе Макарово. Благодаря бдительности юноши, ребёнку местной жительницы вернули украденный дорогостоящий смартфон.
Как рассказал парень, несколько дней назад в посёлке к нему подошел знакомый с просьбой, чтобы тот настроил гаджет. В интернете юноша стал искать инструкцию для настройки данной модели и в социальной сети в группе «Подслушано - Киренск» обнаружил объявление о том, что похожий телефон украли у ребёнка.
Парень убедился, что гаджет, оказавшийся у него, именно тот самый - украденный, после чего написал объявление в группу и указал свой номер телефона для связи. Через некоторое время с отзывчивым юношей связалась мама владельца телефона. Юноша вернул гаджет и настоял на том, чтобы женщина обратилась в полицию, чтобы установить вора.
Подросток отметил, что не мог поступить иначе и заметил, что получать благодарность за хороший поступок очень приятно. Также полицейские подарили его маме букет цветов и поблагодарили её за достойное воспитание сына, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области подросток помог вернуть ребёнку украденный телефон
Происшествия, Фото:
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