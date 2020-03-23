В Улан-Удэ работница кафе украла 33 тысячи у посетительницы

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Потерпевшая оставила сумку с деньгами в кафе



В Улан-Удэ 10 марта в обеденное время посетительница одного из кафе на улице Жердева оставила сумку, в которой находились 33 тысячи рублей и банковские карты. Спустя несколько часов горожанка вспомнила о потере и вернулась в кафе.



Администратор заведения вернула ей забытое имущество, однако хозяйка, проверив содержимое сумки, обнаружила пропажу денег и банковских карт.



После просмотра видеозаписи камер наблюдения по подозрению в совершении преступления задержана 32-летняя работница кафе. Женщина ранее не судима.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

