Потерпевшая оставила сумку с деньгами в кафе
В Улан-Удэ 10 марта в обеденное время посетительница одного из кафе на улице Жердева оставила сумку, в которой находились 33 тысячи рублей и банковские карты. Спустя несколько часов горожанка вспомнила о потере и вернулась в кафе.
Администратор заведения вернула ей забытое имущество, однако хозяйка, проверив содержимое сумки, обнаружила пропажу денег и банковских карт.
После просмотра видеозаписи камер наблюдения по подозрению в совершении преступления задержана 32-летняя работница кафе. Женщина ранее не судима.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ работница кафе украла 33 тысячи у посетительницы
Происшествия, Фото:
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