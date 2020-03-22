Подросток состоит на профилактическом учёте
20 марта в отдел полиции в Прибайкальском районе обратилась 60-летняя жительница села Турунтаево с заявлением о краже. 14 марта неизвестный проник на веранду её дома и украл бензопилу. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Позже злоумышленника задержали. Им оказался 15-летний подросток. Известно, что он состоит на профилактическом учёте. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии подросток украл бензопилу у пенсионерки
Происшествия, Фото:
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