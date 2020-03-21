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В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев

В Улан-Удэ ДТП заблокировало движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла возле Богатырского моста

В четверг, 19 марта, около 10:00 на развороте на остановке «Товары Бурятии» в направлении кругового движения произошло ДТП.

По словам очевидца, здесь столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Ниссан Куб».

- Никто из участников ДТП вину не признал. Водители очень жарко спорили по обстоятельствам аварии, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

По его словам, автомобильная авария заблокировала движение трамваев.





Как сообщал «Байкал-Daily», накануне из-за ДТП напротив остановки «Проходная ЛВРЗ» останавливали движение трамваев . 
ДТП
 
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