В Улан-Удэ из-за аварии останавливали движение трамваев

Авария произошла рядом с остановкой «Проходная ЛВРЗ». ФОТО
Сегодня во второй половине дня произошло ДТП рядом с остановкой «Проходная ЛВРЗ». Очевидцы сообщили, что произошло столкновение автомобиля «Тойота Карина» с трамваем.
- Машина въехала трамваю в районе задней тележки, - рассказал «Байкал-Daily» горожанин.
В МУП «Управление трамвая» ранее сообщили, что движение трамваев № 1, 2, 4, 5 закрыто. Затем движение было открыто в 17.54.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 марта на пересечение улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов военный «Урал» въехал в трамвай
. В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла рядом с остановкой «Проходная ЛВРЗ». ФОТО
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