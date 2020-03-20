В Улан-Удэ из-за аварии останавливали движение трамваев



- Машина въехала трамваю в районе задней тележки, - рассказал «Байкал-Daily» горожанин.



В МУП «Управление трамвая» ранее сообщили, что движение трамваев № 1, 2, 4, 5 закрыто. Затем движение было открыто в 17.54.



































Как сообщал «Байкал-Daily», 17 марта на пересечение улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов военный «Урал»



Как сообщал «Байкал-Daily», 17 марта на пересечение улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов военный «Урал» въехал в трамвай . В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня во второй половине дня произошло ДТП рядом с остановкой «Проходная ЛВРЗ». Очевидцы сообщили, что произошло столкновение автомобиля «Тойота Карина» с трамваем.