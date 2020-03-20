В Улан-Удэ на ходу задымился грузовик

Сильные клубы дыма заполонили улицу
Сегодня на улице Боевая в Улан-Удэ сильный дым из грузовика напугал прохожих. Снимок опубликовали в паблике crimburyatia.ru. Клубы дыма заполонили улицу и затрудняли движение автомобилей и трамваев.
- Из кузова - дым столбом! – подписал снимок автор.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на место выезжали пожарные, но возгорания не было.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне горожан напугал крупный пожар на территории ЛВРЗ
. Как выяснилось, загорелись строительные отходы и мусор 300 кв. м.
Сильные клубы дыма заполонили улицу
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