Трое забайкальцев украли металлическую трубу весом около 2 тонн

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Воры разрезали трубу на части при помощи инструментов



В Могойтуском районе в полицию поступило сообщение о краже 25-метровой металлической водопропускной трубы, которая используется при строительстве и ремонте дорог. Заявитель оценил ущерб в 95 тысяч рублей.



Полицейские задержали троих жителей посёлка Ясногорск, один из которых ранее был судим за совершение кражи.



Выяснилось, что воры случайно заметили на дороге металлическую трубу и решили украсть её. Ночью, вооружившись инструментами для резки металла, подозреваемые разрезали её на части и вывезли на грузовике.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На одном из пунктов приема металла украденное имущество было обнаружено и изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



