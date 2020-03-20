Воры разрезали трубу на части при помощи инструментов
В Могойтуском районе в полицию поступило сообщение о краже 25-метровой металлической водопропускной трубы, которая используется при строительстве и ремонте дорог. Заявитель оценил ущерб в 95 тысяч рублей.
Полицейские задержали троих жителей посёлка Ясногорск, один из которых ранее был судим за совершение кражи.
Выяснилось, что воры случайно заметили на дороге металлическую трубу и решили украсть её. Ночью, вооружившись инструментами для резки металла, подозреваемые разрезали её на части и вывезли на грузовике.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На одном из пунктов приема металла украденное имущество было обнаружено и изъято, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Трое забайкальцев украли металлическую трубу весом около 2 тонн
Происшествия, Фото:
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