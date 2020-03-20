 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

Улан-удэнца побил и ограбил пьяный сосед

Улан-удэнца побил и ограбил пьяный сосед
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабитель потратил часть украденных денег на алкоголь, а остальное - потерял

В Железнодорожном районе Улан-Удэ вечером 18 марта в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с жителем соседней квартиры у него произошла ссора возле дома. Пьяный сосед побил мужчину и отобрал кошелек.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

Ущерб составил 10 тысяч рублей. Часть украденных средств он потратил на покупку алкоголя, часть потерял вследствие опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обокрал квартиру бабушки на 60 тысяч
Житель Бурятии обокрал квартиру бабушки на 60 тысяч
Происшествия, 20.03.2020
Часть украденного у вора изъяли, остальное он успел продать
В Улан-Удэ из-за ДТП останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ из-за ДТП останавливали движение трамваев
Происшествия, 20.03.2020
Водитель иномарки заехал на трамвайные пути
В Забайкалье женщина украла с карты знакомого 206 тысяч
В Забайкалье женщина украла с карты знакомого 206 тысяч
Происшествия, 19.03.2020
Она подключила его банковскую карту к своему мобильному телефону  
Жителей Улан-Удэ напугал крупный пожар на территории ЛВРЗ
Жителей Улан-Удэ напугал крупный пожар на территории ЛВРЗ
Происшествия, 19.03.2020
Позже стало известно - загорелись строительные отходы и мусор
15 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды
15 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды
Происшествия, 19.03.2020
В Железнодорожном районе произошла коммунальная авария
В Бурятии на территории храма сгорел сарай
В Бурятии на территории храма сгорел сарай
Происшествия, 19.03.2020
Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского
Двое забайкальцев пытались рассчитаться за продукты поддельной купюрой
Двое забайкальцев пытались рассчитаться за продукты поддельной купюрой
Происшествия, 19.03.2020
Фальшивые пятитысячные купюры один из подозреваемых купил через интернет
Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев
Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев
Происшествия, 19.03.2020
Инцидент произошёл вчера вечером
В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека
В Улан-Удэ на пожаре погибли 2 человека
Происшествия, 18.03.2020
Вероятно, причиной пожара стала незатушенная сигарета
Житель Бурятии украл у женщины деньги со счёта
Житель Бурятии украл у женщины деньги со счёта
Происшествия, 18.03.2020
Он обналичил чужие 11 тысяч рублей и потратил их на еду и алкоголь
В Улан-Удэ среди гаражей нашли учебную гранату
В Улан-Удэ среди гаражей нашли учебную гранату
Происшествия, 18.03.2020
На место выезжали сотрудники ОМОН

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^