Улан-удэнца побил и ограбил пьяный сосед

Грабитель потратил часть украденных денег на алкоголь, а остальное - потерял





В Железнодорожном районе Улан-Удэ вечером 18 марта в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с жителем соседней квартиры у него произошла ссора возле дома. Пьяный сосед побил мужчину и отобрал кошелек.Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления.Ущерб составил 10 тысяч рублей. Часть украденных средств он потратил на покупку алкоголя, часть потерял вследствие опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.