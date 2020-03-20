Улан-удэнца побил и ограбил пьяный сосед

Грабитель потратил часть украденных денег на алкоголь, а остальное - потерял
В Железнодорожном районе Улан-Удэ вечером 18 марта в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с жителем соседней квартиры у него произошла ссора возле дома. Пьяный сосед побил мужчину и отобрал кошелек.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления.
Ущерб составил 10 тысяч рублей. Часть украденных средств он потратил на покупку алкоголя, часть потерял вследствие опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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