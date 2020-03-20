Житель Бурятии обокрал квартиру бабушки на 60 тысяч

Часть украденного у вора изъяли, остальное он успел продать
В Селенгинском районе 17 марта с заявлением о краже в полицию обратилась 70-летняя жительница Гусиноозерска. Женщина рассказала, что во время её отсутствия с 11 по 17 марта из квартиры украли бытовую технику, посуду и кухонную мебель.
Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый за имущественные и иные преступления 37-летний местный житель.
Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Часть украденного изъяли у вора. Остальное он успел сбыть, а на вырученные деньги приобрел алкоголь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.
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