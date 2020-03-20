В Улан-Удэ из-за ДТП останавливали движение трамваев

Водитель иномарки заехал на трамвайные пути
Накануне, 19 марта, в шестом часу вечера из-за ДТП возле железнодорожного колледжа в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев по маршруту 1, 2, 5. Легковой автомобиль заехал на трамвайные пути и столкнулся с вагоном.
Фотографии появились в Сети. Подписчики паблика dtp_03 недоумевают, как могла случиться авария, ведь трамвайные пути и автомобильную дорогу в этом месте разделяют деревья.
«Видимо, водитель своё авто решил по рельсам прокатить», «Когда ты немножечко трамвай», «Ты как туда попал?», «Кошмар», «Как?!!!».
В 18:00 движение трамваев было открыто.
Водитель иномарки заехал на трамвайные пути
Возбуждено уголовное дело
Авария произошла утром
Позже стало известно - загорелись строительные отходы и мусор
В Железнодорожном районе произошла коммунальная авария
Пожарные тушат возгорание
Пожар произошёл на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского
Фальшивые пятитысячные купюры один из подозреваемых купил через интернет
Инцидент произошёл вчера вечером
ДТП произошло сегодня утром
Вероятно, причиной пожара стала незатушенная сигарета
Он обналичил чужие 11 тысяч рублей и потратил их на еду и алкоголь
На место выезжали сотрудники ОМОН
Он убил пенсионерку в день освобождения из мест лишения свободы
Сейчас аферистов разыскивают полицейские