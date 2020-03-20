В Улан-Удэ из-за ДТП останавливали движение трамваев

В 18:00 движение трамваев было открыто.







Накануне, 19 марта, в шестом часу вечера из-за ДТП возле железнодорожного колледжа в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев по маршруту 1, 2, 5. Легковой автомобиль заехал на трамвайные пути и столкнулся с вагоном.Фотографии появились в Сети. Подписчики паблика dtp_03 недоумевают, как могла случиться авария, ведь трамвайные пути и автомобильную дорогу в этом месте разделяют деревья.«Видимо, водитель своё авто решил по рельсам прокатить», «Когда ты немножечко трамвай», «Ты как туда попал?», «Кошмар», «Как?!!!».