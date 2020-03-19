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В Бурятии руководитель районного подразделения ОВД подозревается во взятке в 8 млн

В Бурятии руководитель районного подразделения ОВД подозревается во взятке в 8 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

Сегодня днём в телеграм-каналах распространилась информация о том, что задержан начальник межмуниципального отдела МВД в одном из районов Бурятии. Отмечалось, что он задержан за получение взятки.

В МВД РФ по республике подтвердили информацию о задержании.

- Задержание руководителя районного подразделения ОВД осуществлено сотрудниками УФСБ России по республике при содействии подразделения собственной безопасности МВД Бурятии. В региональном МВД проводится проверка. В случае установления вины сотрудника в судебном порядке, он будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе министерства.

«Сведения о родственных связях полицейского с министром внутренних дел Бурятии не соответствуют действительности», добавили здесь.

В СУ СК России по Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Тункинский». Он подозревается в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (бездействие) (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, на территории Тункинского района велось строительство автомобильной дороги «Култук-Монды» в рамках госконтракта. В марте 2017 года начальник межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» из корыстных побуждений, используя свои полномочия, дал указание подчинённым приостановить деятельность принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого для строительства дороги поставлялась песчано-гравийная смесь.

После чего через знакомого местного жителя им была организована поставка на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где её добыча велась незаконно. За указанные противоправные действия начальник отдела полиции в период с мая по июль 2017 года получил взятку в сумме почти 8 млн. рублей.

- Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и ОРЧ СБ МВД Бурятии. После проверки представленных ими материалов оперативно-разыскной деятельности следствием принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского и его задержании, - отметили в пресс-службе СУ СКР по республике.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого сотрудника меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», заключили в СУ СКР по республике.
задержание
 
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