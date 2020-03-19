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В Забайкалье женщина украла с карты знакомого 206 тысяч

В Забайкалье женщина украла с карты знакомого 206 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она подключила его банковскую карту к своему мобильному телефону 

В полицию Красночикойского района Забайкальского района поступило сообщение о краже денег с банковской карты от жителя села Черемхово. Потерпевший приехал в село Красный Чикой на заработки. После получения зарплаты мужчина решил снять наличные, однако денег на карте не оказалось. Он обратился в полицию. 
 
Выяснилось, к совершению преступления причастна 32-летняя местная жительница, с которой накануне кражи потерпевший распивал спиртное у неё дома. Женщина воспользовалась нетрезвым состоянием мужчины и подключила его банковскую карту к своему мобильному телефону, после чего в течение нескольких месяцев с помощью услуги «Мобильный банк» делала перевод денег на свою карту. Так ей удалось украсть 206 тысяч рублей. 
 
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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