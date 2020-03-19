Авария произошла утром
Сегодня утром произошло ДТП в районе станции Таёжная Иркутской области.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель «Тойоты Таун Айс» выехал на полосу встречного движения и врезался в спецавтомобиль.
В результате аварии пострадал 59-летний водитель «скорой» и медицинский работник.
На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося и осуществляют регулирование на участке автодороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП со «скорой» пострадали 2 человека
Происшествия, Фото:
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