В Иркутской области в ДТП со «скорой» пострадали 2 человека

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария произошла утром



Сегодня утром произошло ДТП в районе станции Таёжная Иркутской области.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель «Тойоты Таун Айс» выехал на полосу встречного движения и врезался в спецавтомобиль.



В результате аварии пострадал 59-летний водитель «скорой» и медицинский работник.



На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося и осуществляют регулирование на участке автодороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





