Жителей Улан-Удэ напугал крупный пожар на территории ЛВРЗ

Позже стало известно - загорелись строительные отходы и мусор
Сегодня днём улан-удэнцы начали сообщать в социальных сетях о пожаре на территории ЛВРЗ. Видеозаписи возгорания активно начали распространяться в популярных пабликах и мессенджерах. В ГУ МЧС России по Бурятии рассказали, что на территории предприятия загорелись строительные отходы, мусор.
- Сегодня днём поступило сообщение о загорании строительных отходов и мусора на территории ЛВРЗ Улан-Удэ. Угрозы соседним зданиям нет. По оперативным данным в 12.12 локализация на площади 300 кв. м., - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
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