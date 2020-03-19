Жителей Улан-Удэ напугал крупный пожар на территории ЛВРЗ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 18 Мар 2020 в 9:09 PDT



- Сегодня днём поступило сообщение о загорании строительных отходов и мусора на территории ЛВРЗ Улан-Удэ. Угрозы соседним зданиям нет. По оперативным данным в 12.12 локализация на площади 300 кв. м., - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.









- Сегодня днём поступило сообщение о загорании строительных отходов и мусора на территории ЛВРЗ Улан-Удэ. Угрозы соседним зданиям нет. По оперативным данным в 12.12 локализация на площади 300 кв. м., - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Сегодня днём улан-удэнцы начали сообщать в социальных сетях о пожаре на территории ЛВРЗ. Видеозаписи возгорания активно начали распространяться в популярных пабликах и мессенджерах. В ГУ МЧС России по Бурятии рассказали, что на территории предприятия загорелись строительные отходы, мусор.