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15 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды

15 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Железнодорожном районе произошла коммунальная авария

Сегодня, 19 марта, в 10:00 на сети холодного водоснабжения произошло падение давления. Для поиска утечки на водоводе диаметром 500мм. в районе улицы Лимонова 2а/1 прекратили подачу горячего водоснабжения потребителям 15 многоквартирных домов ул. Норильская от центрального теплового пункта Орешкова, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

В связи со снижением давления подача холодной воды приостановлена потребителям улиц Норильская, Сосновая, Дунайская, Гвардейская. Временные перебои испытывают жители верхних этажей многоэтажек улиц Комсомольская, Октябрьская.

В настоящее время место утечки найдено, специалисты МУП «Водоканал» ведут ремонтные работы с использованием специализированной техники.

- В настоящее время подвозят воду в социальные объекты. Затем, в случае необходимости, подвоз будет и в жилмассиве. Прогноз включения воды - ориентировочно в 16 часов, - сообщили в пресс-службе «Водоканала».
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