В Улан-Удэ на территории предприятия горят ящики

Пожарные тушат возгорание



Жители Улан-Удэ сообщили о возгорании на территории ЛВРЗ. В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что там на открытой местности горят ящики.



- По оперативным данным, горят ящики на открытой местности. Информация уточняется, - отметили в пресс-службе В ГУ МЧС России по Бурятии.



