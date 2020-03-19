Пожарные тушат возгорание
Жители Улан-Удэ сообщили о возгорании на территории ЛВРЗ. В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что там на открытой местности горят ящики.
- По оперативным данным, горят ящики на открытой местности. Информация уточняется, - отметили в пресс-службе В ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ на территории предприятия горят ящики
Происшествия, Фото:
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