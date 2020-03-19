Фальшивые пятитысячные купюры один из подозреваемых купил через интернет
В Чите суд вынес приговор в отношении двоих жителей Агинского района. Они обвиняются в хранении и сбыте заведомо поддельных денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ)
Установлено, что 23-летний молодой человек в ноябре 2019 года через интернет заказал за 2 тысячи рублей четыре поддельные пятитысячные купюры. Получив их через транспортную компанию, он обратился к своему знакомому с предложением сбыть поддельные банковские купюры.
Так, молодые люди попытались рассчитаться за продукты питания одной из купюр в магазине в Чите. Кассир, заметив подделку, вызвала службу охраны, однако покупатели сбежали. После их задержания правоохранительные органы изъяли оставшиеся три пятитысячные купюры.
Суд признал подозреваемых виновными и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Двое забайкальцев пытались рассчитаться за продукты поддельной купюрой
Происшествия, Фото:
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