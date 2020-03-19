Инцидент произошёл вчера вечером
Накануне, 18 марта, из-за упавшего дерева была отключена электроэнергия в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора микрорайона Импульс: ул. Автодорожная, Вандышева, Витимская, Ветеранская, Лесовая, Облепиховая, Пихтовая, Солидарности, Энтузиастов.
Подключение проводилось поэтапно: в 18:45 запитали потребителей ул. Автодорожная, Вандышева, Витимская, Ветеранская. Время отключения составило 2,5 часа.
В 19:22 запитали потребителей ул. Лесовая, Облепиховая, Пихтовая, Солидарности, Энтузиастов. В этом случае горожане провели без света более трёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
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