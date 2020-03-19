Упавшее дерево обесточило дома улан-удэнцев

Инцидент произошёл вчера вечером



Накануне, 18 марта, из-за упавшего дерева была отключена электроэнергия в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора микрорайона Импульс: ул. Автодорожная, Вандышева, Витимская, Ветеранская, Лесовая, Облепиховая, Пихтовая, Солидарности, Энтузиастов.



Подключение проводилось поэтапно: в 18:45 запитали потребителей ул. Автодорожная, Вандышева, Витимская, Ветеранская. Время отключения составило 2,5 часа.



В 19:22 запитали потребителей ул. Лесовая, Облепиховая, Пихтовая, Солидарности, Энтузиастов. В этом случае горожане провели без света более трёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.







